Haberler

Pursaklar'da ramazan etkinlikleri başladı

Pursaklar'da ramazan etkinlikleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen ramazan etkinlikleri, Kur'an-ı Kerim okuması ve sanatçı Resul Aydemir'in sahne almasıyla başladı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Ankarı'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri başladı.

Etkinliğin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu ve sanatçı Resul Aydemir sahne aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, programdaki konuşmasında, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın programları sayesinde okullarımızda ramazana büyük bir coşku geldi. Bizler belediye olarak bu tür etkinliklerimize her yıl daha da güçlenerek devam ediyoruz. Ramazanın bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu hemşehrilerimizle yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar ve aileler için minik ressamlar atölyesi, taş boyama, kinetik kum, trambolin, rodeo ve 3D VR eğlence alanı gibi aktiviteler de sunuldu.

Geleneksel el sanatları stantları ebru, cam üfleme, kaligrafi ve ahşap yakma gibi sanatlar ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı

Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici