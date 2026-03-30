Pursaklar'da müzik kursları ilgi görüyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen müzik kursları, profesyonel eğitim ortamı ve kapsamlı içeriklerle katılımcıların yeteneklerini keşfetmesine yardımcı oluyor. Her yaş grubuna yönelik hazırlanan kurslar, nota bilgisi ve enstrüman eğitimi gibi dersler sunuyor.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, profesyonel eğitim ortamı ve kapsamlı içeriklerle sunulan kurslar, katılımcıların yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlıyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda katılımcılara nota bilgisi, enstrüman eğitimi ve müzik teorisi gibi konularda kapsamlı dersler veriliyor.

Her yaş grubuna yönelik hazırlanan programlar sayesinde çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kesim müzikle tanışma fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sanatın bireysel ve toplumsal gelişimde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çetin, sanatın toplumların gelişmesinde ve bireylerin kendilerini ifade edebilmesinde önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yaşam Merkezimizde düzenlediğimiz müzik kurslarıyla her yaştan vatandaşımıza kaliteli ve profesyonel bir eğitim imkanı sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel ortamda müzikle buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
