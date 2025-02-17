Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 85 yayınevi ile 85 yazarın katıldığı Pursaklar 3. Kitap Günleri, büyük bir finalle sona erdi.

Yaşam Merkezi'nde 10 gün boyunca devam eden etkinlik, Ankara'nın dört bir yanından gelen kitapseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. On binlerce edebiyat tutkununu ağırlayan festivalde, düşünce ve medya dünyasının önde gelen isimleri okuyucularıyla buluştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Kitap Günleri etkinliklerimizdeki asıl amacımız, her bir vatandaşımızın başucunda onu okuması için bekleyen bir kitabının olmasıdır. 10 gün boyunca değerli yazarlarımızın söyleşilerine katılan ve kitaplarını imzalatan vatandaşlarımız, kitaplarla dolu verimli günler geçirdi. Önümüzdeki yıl daha fazla kitabı, daha fazla okuyucuyla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Festivalin son gününde, Saliha Erdim ve Bekir Develi söyleşi ve imza günü programıyla kitapseverlerle bir araya geldi.