İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam

Pursaklar 3. Kitap Günleri Büyük Bir Finalle Sona Erdi

Pursaklar 3. Kitap Günleri Büyük Bir Finalle Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kitap Günleri, 10 gün süren etkinliklerin ardından büyük bir ilgiyle tamamlandı. Etkinlikte 85 yayınevi ve yazar kitapseverlerle buluştu.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 85 yayınevi ile 85 yazarın katıldığı Pursaklar 3. Kitap Günleri, büyük bir finalle sona erdi.

Yaşam Merkezi'nde 10 gün boyunca devam eden etkinlik, Ankara'nın dört bir yanından gelen kitapseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. On binlerce edebiyat tutkununu ağırlayan festivalde, düşünce ve medya dünyasının önde gelen isimleri okuyucularıyla buluştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Kitap Günleri etkinliklerimizdeki asıl amacımız, her bir vatandaşımızın başucunda onu okuması için bekleyen bir kitabının olmasıdır. 10 gün boyunca değerli yazarlarımızın söyleşilerine katılan ve kitaplarını imzalatan vatandaşlarımız, kitaplarla dolu verimli günler geçirdi. Önümüzdeki yıl daha fazla kitabı, daha fazla okuyucuyla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Festivalin son gününde, Saliha Erdim ve Bekir Develi söyleşi ve imza günü programıyla kitapseverlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
img

Türkiye'nin bütçe açığı kapatılamıyor
img

Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya'nın zor anları
img

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Ümit Özdağ'a 4 yıl 8 ay hapis talebi

İddianame düzenlendi, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber: Eşi Samar Dadgar paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.