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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki ayrılıkçı girişimlerden dolayı Ekim 2017'de yurt dışına kaçan ve kısa bir süre önce hakkındaki arama ve tutuklama emri kaldırılan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, 3 bin 315 günün ardından 12 Aralık'ta İspanya'ya döneceğini açıkladı.

İspanyol yargısından kaçtığı için 9 yıldır Belçika'da yaşayan Puigdemont, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

İspanya Anayasa Mahkemesinin kararının 23 Kasım'da Yüksek Mahkemede onaylanmasıyla İspanya'ya giriş yasağı kalkan Puigdemont, kendi hesaplamasıyla 3 bin 315 günün ardından, 12 Aralık'ta Katalonya'ya döneceğini duyurdu.

"Özür ve izin dilemeden, uçakla Brüksel'den Barselona'ya 12 Aralık tarihinde geleceğim." diyen Puigdemont, gelir gelmez Katalonya Özerk Parlamentosunda konuşma yapacağını ve sonrasında 17 Aralık'ta "bağımsızlık için yeni stratejilerini" açıklayacağını söyledi.

Puigdemont, "Çok yakında evime döneceğim ve bunu, koruyacağıma söz verdiğim kurumsal saygınlığa uygun şekilde yapacağım. Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olarak ayrılmıştım, şimdi ise Katalan demokrasisinin başkanlarını seçtiği ya da görevden aldığı yere, yani Katalonya Parlamentosuna geri döneceğim." diye konuştu.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçi, "İspanyol devleti, 1 Ekim 2017 olaylarından (yasa dışı referandum) birincil derecede sorumlu tuttuğu kişiyi hapse atma ve küçük düşürme hedefinden vazgeçti. İspanyol devletini yenmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Puigdemont ayrıca, İspanyol hükümetinin, yasa dışı referandumdan dolayı yargılanan ve hüküm giyen dönemin Katalan siyasetçileri hakkında 2,5 yıl önce af çıkarmasına karşın muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox'un yasanın uygulanmasını engellemelerini de eleştirdi.

Bu arada İspanya hükümeti kaynakları, Puigdemont'un dönüşünü "normal bir süreç" olarak değerlendirip, Sosyalist İşçi Partisinden olan mevcut Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Salvador İlla'nın eski başkan Puigdemont'u Katalan Parlamentosunda karşılayacağını duyurdu.

İspanya'dan kaçmak zorunda kalan Puigdemont

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere karşı "anayasal düzeni yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu kaynaklarından zimmetine para geçirmek" suçlarından yasal süreç başlatılmıştı.

Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont da hakkındaki yasal süreç nedeniyle İspanyol yargısından kaçarak Ekim 2017'de Belçika'ya gitmişti.

Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak 2019-2024 yıllarında görev yapan ve Katalonya bölgesindeki son yerel parlamento seçimlerinde milletvekili seçilen Puigdemont, Ekim 2024'ten bu yana Katalonya için Birlik (Junts) partisinin başkanlığını yürütüyor.

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın 23 Kasım'da Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından Puigdemont, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu partisi lideri Oriol Junqueras ve eski Katalan bakanlar Raül Romeva, Jordi Turull ve Dolors Bassa hakkındaki kamu kaynaklarını zimmetine geçirme suçu kaldırıldı.

Kaynak: AA