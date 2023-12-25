PTT Memuru Hasan Tekin'in Son Yolculuğu

DİYARBAKIR'da karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybeden PTT memuru Hasan Tekin'i (43), son yolcuğuna ailesi ve mesai arkadaşları uğurladı.

Diyarbakır PTT şubesinde, dağıtım biriminde 14 yıldır görevli olarak çalışan evli ve 2 kız çocuğu babası Hasan Tekin, karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi, dün kılınan namazın ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. Tekin'i son yolculuğuna ailesi ile PTT Başmüdürü Rıdvan Acar ve mesai arkadaşları uğurladı. Tekin'in, 2014'den beri tedavi gördüğü öğrenildi.

'ÇOK SEVİLEN BİR ARKADAŞIMIZDI'

Tekin'in davranışlarıyla örnek bir çalışan olduğunu belirten PTT Başmüdürü Rıdvan Acar, Bugün acılı günümüz. Çok değerli, çok sevilen çalışma arkadaşımız Hasan Tekin'i kaybettik. Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve önemlisi insanlığı ile tüm çalışma arkadaşlarına örnek olan bir arkadaşımız. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktadayız. Biz ondan razıydık. Kimseyi kırmaz, işini layıkıyla yapardı. Rabbim onu cenneti ile mükafatlandırsın. Son yolculuğunda tüm çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Tatlı gülüşü ile hafızalarımızda hep yeri olacak. Onu hiç unutmayacağız dedi.