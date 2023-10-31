PTT AŞ'nin 2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası

Yalova'da 2022 yılında, "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na katılan ve bir mektup kaleme alarak bugünkü Yalova Valisi'ne gönderen eski Vali merhum Nihat Özgöl'ün emaneti, Vali Hülya Kaya'ya teslim edildi.

Ptt Yalova Başmüdürlüğü tarafından 21 senedir Yalova Valisi'ne verilmek için saklanan mektup Hülya Kaya'ya teslim edildi. Yalova Valiliği, mektubun yapay zeka teknolojisiyle Nihat Özgöl'ün sesinden okunduğu bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 1997-2003 yıllarında Yalova Valiliği yapan ve 2017 yılında vefat eden Nihat Özgöl'ün mektubunu teslim alan Vali Kaya, bunun kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Kaya, mektubun kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Ptt Müdürümüz 'size mektup var' deyince heyecanlandım, 'kimden' dedim. Yalova Valisi'nden dedi. Dolayısıyla mektup gelinceye kadar çok sabırsızlandım. Sonra da okurken çok duygulandım. Çünkü çok samimi bir şekilde ele alınmıştı. Bir de şu beni çok etkiledi, 'O güne erişirsek, sağ olursak biz de göreceğiz Cumhuriyet'in 100. yılını' diyordu. Kendisini yakın zamanda kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yalova'mıza da çok güzel hizmetleri oldu. Ailesine de buradan ben yeniden başsağlığı diliyorum" dedi.

"Çok anlamlı bir mektup"

Teslim aldığı mektubu eski Vali Özgöl'ün ailesine bizzat teslim edeceğini söyleyen Vali Hülya Kaya şöyle konuştu:

"Tabi o mektupta Yalova'mızın o dönemdeki valisi, Yalova'nın daha ileride daha güzele ulaşmasını temenni ediyordu. İnşallah biz de bizden sonra gelen valilerimize temennileri eriştirmek dileği ile mektubu teslim aldık. İnşallah ben Sayın Valimizin ailesiyle de buluşacağım. O mektubu kendilerine de takdim etmek istiyorum. Çünkü mutlaka saklamak isteyeceklerdir. PTT Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kampanyada, alıcı olduğumuz bu posta bizi Valilik olarak çok duygulandırdı. Bundan dolayı da biz sosyal medya üzerinden kendisinin hem mektubunu yayınladık, hem de seslendirmesini kendi sesinden gerçekleştirerek bunu paylaşmak istedik. Bu mutluluğu herkes paylaşsın istedik. Sadece aslında bize yazılmış bir mektup da değildi. Aslında bir valinin kentine karşı duymuş olduğu o samimiyeti, o duygunun bir yansımasıydı. Dolayısıyla Yalovalı hemşehrilerimiz de bunu duysun, görsünler istedik çok anlamlı bir mektubu."

Eski Yalova Valisi Nihat Özgöl, 24 Ekim 2002 tarihinde kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Valim, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Ben 10 Kasım 1997 tarihinde Yalova Valisi olarak göreve başladım. Bu mektubu kaleme aldığım 24 Ekim 2002 tarihinde aynı görevi sürdürmekteyim. Yirmi sene sonra eğer sağ olursak biz de göreceğiz. Her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olan Yalova'yı, Büyük Önder Atatürk'ün, 'Benim kentim' dediği Yalova'yı daha iyi yerlere taşımak görevi artık sizlerde. Şimdiden 20 sene sonrasında görev yapan size ve değerli mesai arkadaşlarımıza başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, saygılar." - YALOVA