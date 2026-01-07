Haberler

Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Mesut M., ev ve aracını ateşe verdikten sonra av tüfeği ile kendisini ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mesut M. (63), ev ve aracını ateşe verdikten sonra av tüfeği ile kendisini ağır yaraladı.

Olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Mesut M., önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut M., daha sonra av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut M., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ev ve araçtaki yangın söndürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
