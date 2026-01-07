Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mesut M. (63), ev ve aracını ateşe verdikten sonra av tüfeği ile kendisini ağır yaraladı.

Olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Mesut M., önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut M., daha sonra av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut M., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ev ve araçtaki yangın söndürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.