Prof. Naci Görür'ün 'Kağıthane'de deprem yaşanmadı' paylaşımı kafaları karıştırdı

İstanbul'da saat 03.15 sıralarında Kağıthane merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem özellikle sosyal medyada büyük ses getirirken, Prof. Dr. Naci Görür'ün "Kağıthane'de bir deprem yaşanmadı" paylaşımı ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşların kafasını karıştıran paylaşımdan dakikalar sonra yeni bir tweet atan Görür, deprem verisine ulaştığını söyleyip özür diledi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DE DUYURDU

AFAD'ın ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de Kağıthane'deki depreme ilişkin bilgileri sitesinden geçti.

NACİ GÖRÜR'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

İstanbul'un göbeğindeki sarsıntıya ilişkin olumsuz bir haber bildirilmezken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı "Kağıthane'de herhangi bir deprem yaşanmadı" paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

"KARADA VE KAĞITHANE'DE BİR DEPREM YOK"

Görür attığı tweet'te "Arkadaşlar, benim kayıtlarımda dün olan Sıtma-Laçin/Çorum depreminden şu ana kadar Marmara (İstanbul) yöresinde sadece bir deprem var, o da 1,5 Kumburgaz fayında ve avcılar açıklarında. Olması çok doğal ve üzerinde durulması gereksiz. Öyle, karada ve Kağıthane'de bir deprem yok" ifadelerini kullandı.

GÖRÜR DAKİKALAR SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, dakikalar sonra yeni bir paylaşım yapan Görür bu kez "Arkadaşlar, özür dilerim, Kağıthane deprem verisine ulaştım. Bu konuda düşüncemi biraz araştırdıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.