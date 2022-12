Profesörden bir ilimiz için ürküten uyarı: 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Adana'nın deprem açısından riskli bir bölgede olduğunu belirterek, "Mevcut fay geometrilerine ve uzunluklarına baktığımız zaman aktif faylı bölgelerde 6, 6.5 büyüklüğünde bir depremin oluşabilmesini her an bekliyoruz. Hatta bölgede 7 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olabileceği düşünülerek mevzuata, kurallara ve yasalara uygun şekilde binalarımızı inşa etmeliyiz" dedi.