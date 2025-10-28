Haberler

Prof. Dr. Sözbilir'den Deprem Uyarısı: Artçı Sarsıntılar Bekleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin, yeni fayların tetiklenmesine neden olduğunu ve 5 büyüklüğünde artçı depremler yaşanabileceğini açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.

Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
