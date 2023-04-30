Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten uyarı: İstanbul'da 5 milyon insan göçük altında kalabilir

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından Türkiye deprem felaketiyle bir kez daha yüzleşti. 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana ise 24 yıl geçti. Jeolog ve jeofizikçiler beklenen İstanbul depreminin eli kulağında olduğunu söylerken Prof. Dr. Naci Görür'den bir uyarı daha geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminin 7.2 ila 7.6 büyüklüğü arasında olacağını söylerken, tüm hesapların 7.5 büyüklüğündeki bir depreme göre yapıldığını söyledi. Prof Görür, İstanbul halkının üçte birinin enkaz altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Görür, beklenen İstanbul depremi gerçekleştiğinde Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının tehlikeye gireceğini söyleyerek "Bu komplo teorisi gibi bir şey değil" dedi.

"5 MİLYON İNSAN GÖÇÜK ATINDA KALABİLİR"

100 bin yapının beklenen depremde göçeceğinin hesaplandığını söyleyen Görür, bu yapıların 1 milyon daireye denk olduğunu ve her dairede ortalama 5 kişinin olduğu hesaba katıldığında 5 milyon insanın depremden doğrudan etkileneceği hususunda İstanbulluları ve yetkilileri uyardı. Görür açıklamalarına şöyle devam etti: "Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker. Marmara bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur, nefesi kesilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi, ticareti ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara bölgesidir. O zaman Türkiye duraklar ve ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder."

"AYAKTA KALACAK YERLEŞİM ALANLARINI OLUŞTURMAK ŞART"

Ünlü jeolog, şehirlerin süratli bir biçimde depreme dirençli hale getirilmesinin şart olduğunu önemle hatırlatarak, "Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa, depremde yıkılmayacak, ayakta duracak yerleşim alanlarını oluşturmak zorundalar." dedi.