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Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: Asıl Deprem Daha Büyük Olacak

Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: Asıl Deprem Daha Büyük Olacak
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İstanbul Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, asıl depremden endişe ettiğini belirtti. Kumburgaz Fayı'nın enerjisini biriktirdiğini ve daha büyük bir depremin beklenildiğini ifade etti.

İSTANBUL, -PROF. DR. Naci Görür sosyal medya hesabından Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür yaptığı açıklamada, "Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Silivri merkezli 12.13'te 4,9 büyüklüğünde, 12.49'da ise 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." ifadelerini kullandı.

'ASIL DEPREM DAHA BÜYÜK'

Görür açıklamasının devamında, " İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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