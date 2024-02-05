Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında açıkladı: Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür; 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

KENDİSİNE YAPTIĞI TEKLİFİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

FOX TV canlı yayınına katılan Görür, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

"BİZİM İÇİN DEPREM KONUSU BEKA MESELESİ"

Görür, "Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer" ifadelerini kullandı.