Prof. Dr. Mustafa Kaçar: Fuat Sezgin'in eseri her satırıyla bir araştırmaya dayalı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in "Arap-İslam Bilimler Tarihi" isimli eserinin her satırının bir araştırmaya dayalı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlanan 17 ciltlik eser, Müslümanların bilim dünyasına öncülük ettiği 8-16. yüzyıla dair temel başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Almancadan Türkçeye çevrilen eserin AKM'deki tanıtım etkinliğinde AA muhabirine açıklamada bulunan Kaçar, "Biz birçok açıdan mutlu ve gururluyuz. Bugün Fuat Sezgin hocamız yaşasaydı 100 yaşında olacaktı." dedi.

Mustafa Kaçar, bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Sezgin'in "Arap-İslam Bilimler Tarihi" eserinin Türkçeye kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, dünya bilim tarihi açısından çok kıymetli olan eserin tanıtılmasının ayrıca gurur ve sevinç vesilesi olduğunu söyledi.

"Fuat Sezgin İslam alimlerinin ruhunu bu satırlara aksettirmiş biridir"

Prof. Dr. Kaçar, eserin geçmişten geleceğe bir köprü kurduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu eser dünyada yapılan diğer bibliyografik eserlerden farklıdır. Bu eserin her satırı bir araştırmaya dayalıdır. Yani daha önce yazılmış olanların tekrarının ötesindedir. Fuat Sezgin Hoca, bu eserde adeta yazarının ruhunu da satırlara aksettirmiş biridir, o yüzden çok kıymetlidir. Bugün bu eserin Türk okurlarına ulaştırılması hem ülkemiz hem de vakfımız ve üniversitemiz için muazzam önemlidir."

Fuat Sezgin'in Türkiye'deki çalışmalarının 2004'te Türkiye Bilimler Akademisi'nde (TÜBA) verdiği bir konferansla başladığını anlatan Kaçar, "Fuat Sezgin, ilk defa Türkiye'de artık medeniyetimizle övünebileceğimizin, komplekslerimizden arınıp yeni bir dönemi başlatabileceğimizin, bilimde, sanatta ve teknolojide meydan okuyabileceğimizin işaretini vermişti." diye konuştu.

Mustafa Kaçar, FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümünün kuruluşunda da Sezgin'in katkıları olduğuna dikkati çekerek, "Birlikte çalışmamız benim için ayrıca büyük bir iftihar ve mutluluk vesilesi oldu. 2013'te teşrikimesaimiz başladı. Vefatıyla tabii ki bir noktada durdu ama onun misyonunu devam ettirmeye, gençlerimizi bu ülküde, bu uğurda yetiştirme ve İslam medeniyetinin bilimlerinin gerçeğini anlatma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bıraktığı mirasla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Üniversite bünyesinde Bilim Tarihi Lisans Programı ve ayrıca Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü bulunduğunu vurgulayan Kaçar, "Bu enstitüde yüksek lisans ve doktora çalışmalarımız devam etmekte. Onun bıraktığı mirasla, vakfımızın bu enstitüye ve bölüme sağladığı imkanlarla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçar, bilim olmadan hiçbir ilerleme olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilim tarihi olmadan da bilimde hızlı ilerleme olmaz. Dolayısıyla bu iki disiplin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Biz geçmişimizin kodlarını, anahtarlarını geleceğe aktarmayı ancak bilim tarihiyle gerçekleştirebiliriz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in bilim tarihi lisans mezunlarının öğretmen olabilmeleri için çalışmalarından bahsetmesi biz bilim tarihçileri için büyük bir müjde oldu."