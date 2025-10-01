Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın Projesine Ayar Ödülleri'nde Ödül

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi, Ayar Ödülleri'nde "En İyi Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü"ne layık görüldü.

Kültür sanat, edebiyat dergisi Ayar Dergi adına düzenlenen "Ayar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Okuyucu oylarıyla belirlenen ve kültür sanat, tiyatro, televizyon, sinema, albüm, sosyal sorumluluk gibi alanlarda verilen Ayar Ödülleri için Kadıköy Sineması'nda tören yapıldı.

Törende konuşan gazeteci Dilek Bozkurt, derginin çıktığı günden itibaren otizm farkındalığı misyonunu üstlendiğini söyledi.

Kendisinin de otizmli bir kızının olduğunu ifade eden Bozkurt, özel gereksinimli birey annesi olduktan sonra hayata daha doğru bakmayı öğrendiğini dile getirdi.

Törende, çeşitli kategorilerde verilen ödüller sahiplerini buldu.

Bu kapsamda "En İyi Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü", trafik kazalarının önlenmesi adına farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesiyle, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın oldu.

Ödüle ve törene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, ailesinin yaşadığı trafik kazası kayıplarından bahsederek, "Kendi hayatımdan tecrübe ettiğim bu tarifsiz acının ve gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projemizin içeriğinin gecede farkındalık oluşturduğunu yaşadık. Ödül alan duayen sanat ve kültür insanlarına, bu anlamlı organizasyonu düzenleyenlere, oylarıyla katkı sunan herkese şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.