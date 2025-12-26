Haberler

Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı

Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önde gelen hat tarihçilerinden Prof. Dr. Muhittin Serin, özel koleksiyonundaki yazma eserleri TÜYEK'e bağışladı. Bağışlanan eserler arasında önemli hat sanatlarına ait eserler yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen hat tarihçilerinden Prof. Dr. Muhittin Serin, özel koleksiyonundaki yazma eserlerden bir seçkiyi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) bünyesindeki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Serin'in bağışladığı 7 eser arasında Abdurrahman Hilmi'nin "Kaside-i Derdiriyye", hattat Aziz Efendi'nin "Esma-i Ehl-i Bedr", Hace Abdullah Ensari'nin "Makalat fi'l-Mev'iza" ve hattat Halim Efendi'nin "Nesih Meşk Murakkası" yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, eserleri bağışlayan Serin'in, yazma eser mirasını toplumun istifadesine sunmak ve geleceğe taşımak konusunda çok önemli bir tavır sergilediğini belirterek, "Biz de eserleri, kütüphanelerimizde Muhittin Serin Yazma Eser Koleksiyonu adı altında kaydedip, dijitalleştirip, aynı isimle erişime açacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Muhittin Serin ise "Bu eserler bize emanet ama milletimize ait. İnşallah vakti geldikçe diğer emanetleri de TÜYEK'e teslim edeceğim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba