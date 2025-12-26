Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı

Türkiye'nin önde gelen hat tarihçilerinden Prof. Dr. Muhittin Serin, özel koleksiyonundaki yazma eserlerden bir seçkiyi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) bünyesindeki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Serin'in bağışladığı 7 eser arasında Abdurrahman Hilmi'nin "Kaside-i Derdiriyye", hattat Aziz Efendi'nin "Esma-i Ehl-i Bedr", Hace Abdullah Ensari'nin "Makalat fi'l-Mev'iza" ve hattat Halim Efendi'nin "Nesih Meşk Murakkası" yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, eserleri bağışlayan Serin'in, yazma eser mirasını toplumun istifadesine sunmak ve geleceğe taşımak konusunda çok önemli bir tavır sergilediğini belirterek, "Biz de eserleri, kütüphanelerimizde Muhittin Serin Yazma Eser Koleksiyonu adı altında kaydedip, dijitalleştirip, aynı isimle erişime açacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Muhittin Serin ise "Bu eserler bize emanet ama milletimize ait. İnşallah vakti geldikçe diğer emanetleri de TÜYEK'e teslim edeceğim." açıklamasında bulundu.