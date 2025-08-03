Prof. Dr. Metin Sözen İçin Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in adı, Sonsuz Şükran köyünde yaşatılacak.

İstanbul'da dün vefat eden Sözen için Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde bulunan Sonsuz Şükran köyünde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikle ÇEKÜL Vakfı Kurucu Başkanı, Tarihi Kentler Birliği kurucusu ve hamisi, doğal ve kültürel mirasın korunmasının öncü ismi Mimar Prof. Dr. Metin Sözen'in adının köyde yaşamaya devam ettirilmesi amaçlandı.

"Büyük Ustalar Çınarlığı"nda gerçekleştirilen etkinlikte köy sakini sanatçılar bir araya geldi.

Sonsuz Şükran köyü kurucusu yazar, yönetmen Mehmet Taşdiken, "Prof. Dr. Metin Sözen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Milletimizin başı sağ olsun. Anadolu'yu karış karış bilen, bilgeliği, üretkenliği ve kültürel mirasımıza katkılarıyla ülkemizin yetiştirdiği özel insan Metin Sözen daima gönlümüzde yaşayacak." dedi.

Sonsuz Şükran köyü sakinleri de Metin Sözen'in adını Anadolu topraklarında yaşatmak için birer çınar fidanını toprakla buluşturdu.