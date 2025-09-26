Haberler

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı'nda 'Hayalet Ağ'ları Topladı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak su altındaki hayalet ağları topladı. Deniz kirliliğinin arttığına dikkat çeken Gökoğlu, bu ağların deniz canlıları için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çeşitli sebeplerle su altından çıkarılamayan ve "hayalet ağ" adı verilen ağları topladı.

Ağı topladığı anları su altından görüntüleyen Gökoğlu, AA muhabirine, denizlerde kirliliğin giderek arttığını söyledi.

Balıkçılıkta kullanılan ağların su altında kalması halinde önemli bir sorun oluşturduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, ağların zamanla parçalanarak kayalıklara ve tekne motorlarına takıldığını dile getirdi.

Bu durumun hem doğayı kirlettiğini hem de deniz canlıları için ölümcül bir tehlike oluşturduğunu anlatan Gökoğlu, "Konyaaltı'nda eğitim ve araştırma dalışımızda hayalet ağ tespit ettik. Hayalet ağlar genellikle kaldığı noktada çürüyene kadar durur. Doğa kirlenir. Bu ağlara takılan balıklar da maalesef telef oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
