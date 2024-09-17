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Prof. Dr. Işık Görker, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına seçildi

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Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Görker, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına seçildi. Başarılı bir görev dönemi temennisiyle duyurulan bu gelişmenin ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, muhtarlarla iş birliği ve ulaşım çözümleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Görker'in seçildiği belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker'in Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Görker'in görevinde başarılı olması temennisinde bulunuldu.

Muhtarlardan, Akın'a ziyaret

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ve yönetim kurulu üyesi muhtarlar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, vatandaşların sesi olan muhtarlarla dayanışma ve iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak için muhtarlarla birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akın, Edirne'ye en iyi hizmeti getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Akın, Ulaşım Çalıştayı'na katıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım Çalıştayı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, şehir içi ulaşımın geleceğine dair akıllı çözümler ve sürdürülebilir projeler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akın, geleceğin kentleri, akıllı ve çevre dostu ulaşım çözümleriyle şekilleneceğini kaydetti.

Metruk bina ekiplerce yıkıldı

Keşan ilçesinde metruk bina belediye ekiplerince güvenli şekilde yıkıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak'taki metruk binanın güvenlik sorunu oluşturduğu tespit edildi.

Ekipler vatandaşların huzuru ve güvenliği için metruk binayı güvenli şekilde yıktı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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