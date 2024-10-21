Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihine Katkıları Konferansında Anlatıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kastamonu'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin- Kayıp Mirasımızın Keşfi" konulu konferansa katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kastamonu Vizyon Buluşmaları" kapsamında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Çetinkaya tarafından katılımcılara Sezgin'in hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Çetinkaya, Sezgin'in ömrünü İslam'a adamış bir bilim insanı olduğuna dikkati çekerek, "Fuat Sezgin hocamızın bilim tarihi araştırmaları, İslam dünyasının günümüz Avrupa medeniyetinin oluşumuna katkı sağlamış ve Rönesans adı verilen dönemdeki gelişmelerin aniden ortaya çıkmadığını, en başta İslam dünyasındaki bilim çalışmaları olmak üzere çeşitli din, medeniyet ve milletlerden bilim insanlarının ortak katkılarının ürünü olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Sezgin'in ömrünün büyük bir kısmını Almanya'da geçirdiğine işaret eden Çetinkaya, "Prof. Dr. Fuat Sezgin, ömrünün büyük bir kısmının geçtiği Almanya'da hükümet tarafından defalarca Alman vatandaşlığı teklifi almasına rağmen bunu reddetti çünkü kendisi Türk milletine ve memleketine büyük bir sevgiyle bağlıydı. Ortaya koyduğu çalışmaların bir Alman vatandaşı değil de bir Türk vatandaşı tarafından yapıldığının bilinmesine büyük bir önem vermiş bir bilim insanıydı. Temel felsefesi, Müslümanlara bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri ya da yanlış bildikleri için doğruyu göstermek ve öğretmekti. Eşine ve kızına da bunu aşıladı. Ülkesine faydalı olmak için herkesin kendi konumunda çalışarak lider olacağını ve gerçek vatanseverliğin de böyle olabileceğini bizlere söylerdi. Amacı, İstanbul'u bilim merkezi haline getirmekti ama ömrü yetmedi." ifadelerini kullandı.

Konferansa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve öğrenciler katıldı.