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Prof. Dr. Erol Güngör'ün Vefatının 41. Yılında Anma Programı Düzenlendi

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Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, Düzce'de düzenlenen anma programıyla anıldı. Programda konuşan katılımcılar, Güngör'ün düşünceleri ve çalışmalarının önemine vurgu yaptılar.

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 41. yılında Düzce'de isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı.

Kültür Ocağı Vakfı'nın (KOCAV) organize ettiği, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlen "Vefatının 41. Yılında Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı ve Paneli", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, Güngör'ün, devrindeki çalışmalarıyla, düşünceleriyle Türkiye'deki sosyal meseleleri tam ortasından kavrayan bir düşünür olduğunu belirterek, "Sorunu sağa, sola çekmeden, eğip bükmeden doğru bir şekilde tahlil etmesi bence sosyal bilimci, sosyal psikolog ve sosyolog olarak diğer akademisyenlerden onu daha kıymetli ve mütefekkir kılıyor." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Güngör'ü kitaplarıyla tanıdığını ve multidisipliner yaklaşımının kendisini etkilediğini dile getirdi.

Güngör'ün, hem kendi kuşağına hem de kendisinden sonra gelenlere aydın olmak üzerine çok büyük görevler yüklediğine dikkati çeken Keşir, "Bütün bu multidisipliner anlayışıyla Erol Güngör, çağının ve bizler için bir kutup yıldızı." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve KOCAV Başkanı Dr. Ali Ürey de başta sosyal psikoloji olmak üzere birçok alandaki düşünceleriyle düşünce hayatına yön vererek çok sayıda bilim insanının yetişmesine vesile olan Erol Güngör'ü vefatının 41. yılında saygı, rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde KOCAV Meclisi üyeleri Prof. Dr. M. Tayfun Amman, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Karakaya ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Yıldız, medeniyet kırılması, modernleşme tecrübesi, Erol Güngör'ün entelektüel kimliği ve teknoloji değişmesi, makine medeniyeti konularında katılımcılara bilgi verdi.

Karakaya, panelin ardından AA muhabirine, Güngör'ün 1974 ve 1975'te sosyal ve ahlak psikolojisi alanlarında kaleme aldığı çalışmasında günümüzdeki teknolojik değişim ve gelişimler hakkında ipuçları verdiğine dikkati çekti.

Güngör'ün, yarım asır önce kaleme aldığı söz konusu çalışmada, ileriki zamanlarda makineleşme ve yapay zeka uygulamalarının faydaları ve zararları olabileceği yönünde öngörülerde bulunduğunun altını çizen Karakaya, şunları kaydetti:

"Söylediği şeylerden bir tanesi; Mesela robotlaşma, otomasyonla beraber işçilerin ortadan kalkacağına dair korkularının olduğunu ama bazı işler ortadan kalksa da bir takım yeni işlerin otomasyonla, robotlaşmayla beraber geleceğini söylüyor. Yani bir tehditliği ifade etmekle beraber bir takım imkanlardan da bahsediyor. Onun dışında makinelerin de kendi kendini üretmesi, bugün çokça konuşulan yapay zeka, makine öğrenmesine dair de bir takım öngörülerde bulunuyor."

Kaynak: AA / Güncel

Erol Güngör Düzce Kültür Sanat Güncel Haberler

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