Prof. Dr. Erkan Konyar'dan Aziz Nikolaos Mozaikleri Hakkında Açıklama

İSTANBUL Üniversitesi'nden (İÜ) Prof. Dr. Erkan Konyar, Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un ayak bastığı mozaik zeminin üzerinin kapatılmasının doğru olmadığını, koruma önlemleri alınarak görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Demre'de milattan sonra 4'üncü yüzyılda piskoposluk yapıp, uzun yıllar yaşayan ve ölümünden sonra da ismini taşıyan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne gömülen, tüm dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı Aziz Nikolaos'un 2022'deki kazılarda bulunan, ayak bastığı mozaik zeminlerin üzerinin kapatılması tepki çekti.

HEM BİLİMSEL HEM TANITIM ANLAMINDA DOĞRU DEĞİL

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Erkan Konyar, hem bölgeye turist çekmek istenip hem de böyle değerli mozaiklerin üstünün kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, "Korumak amacıyla Koruma Kurulu bunun kapatılmasına karar vermişse, dünya üzerinde bir sürü örneği var. Yani koruma önlemleri alınıp, bu kadar değerli, inanç turizmi ve birçok yönden burayı görmeye gelenlerin yeni lokasyonlar da oluşturulması açısından korunması ve gösterilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da haberi yok, haberi olsa böyle bir olayın gerçekleştiğini bilse gerekli müdahaleyi yapar. Sanki lokalde Koruma Kurulu'nun aldığı bir karar gibi görünüyor. Bir taraftan Demre'ye turist çekilmek isteniyor ve çalışılıyor, inanç turizmi desteklenmeye çalışılıyor. Bu kadar değerli bir görselin üzerinin kapatılması hem bilimsel hem tanıtım anlamında doğru değil" diye konuştu.

'GÖRÜNÜR KILINMASI GEREKİYOR'

Aziz Nikolaos'un ayak bastığı mozaikler olması sebebiyle çok değerli olduklarına dikkati çeken Prof. Dr. Konyar, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olaya müdahale etmesi ve bu kadar değerli mozaikleri tekrar görünür kılması gerekiyor. Hangi çağda yaşıyoruz, üstünü kapatıp koruma diye bir şey yok. Üstü açık koruma önlemlerini alıp, insanların da görmesi, görünebilir hale getirmemiz gerekiyor. Artık o kadar çok teknik var ki, bunları saklamak yerine tam tersi açmamız gerekiyor. Teknoloji o kadar gelişti ki çok basit önlemlerle koruyabiliyor, görünür kılabiliyorsunuz. Kapatmanın hiçbir anlamı yok. Tepki topluyor tabii böyle şeylerin kapatılması. Türkiye'nin imajı ve kültür turizmi anlamında 'niye kapatıldı' gibi bir sürü komplo teorisi. Bunlara hiç gerek yok. Açık önlemler alıp camekan veya başka bir şekilde, o kadar çok yöntem var ki. Maliyetleri de çok yüksek değil."