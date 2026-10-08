Prof. Dr. Erhan Önalan, zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığını söyledi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Önalan zayıflama iğnelerine ilişkin, "Bu ilaçlar herkes için uygun değil. İlacın uygunluğunu kişinin vücut kitle indeksi, bel çevresi, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar, tıbbi geçmişi ve hedefleri değerlendirilerek belirlenmeli. Sadece birkaç kilo vermek isteyen sağlıklı bir kişinin bu ilaçları doktor kontrolü olmadan kullanması doğru değildir" dedi.

Önalan, son dönemde yaygınlaşan "zayıflama iğneleri" konusunda uyarılarda bulundu.

Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikimiyle seyreden ve birçok organ sistemini etkileyebilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Önalan, son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Elazığ'da da zayıflama iğneleri olarak bilinen ilaçların bilinçsiz şekilde tercih edildiğini belirtti.

Önalan, şöyle konuştu:

"Bu ilaçlar beyindeki iştah merkezleri üzerinde etki göstererek açlık hissini azaltıp, tokluk hissini artırarak mide boşalmasını geciktiriyor. Bu ilaçlar herkes için uygun değil. İlacın uygunluğunu kişinin vücut kitle indeksi, bel çevresi, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar, tıbbi geçmişi ve hedefleri değerlendirilerek belirlenmeli. Sadece birkaç kilo vermek isteyen sağlıklı bir kişinin bu ilaçları doktor kontrolü olmadan kullanması doğru değildir."

Hastaların değerlendirilme sürecine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Erhan Önalan, ayrıntılı öykü alındığını ve muayene yapıldığını belirterek, duruma göre kan şekeri, kolesterol ile karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirildiğini, bel çevresi ve eşlik eden hastalıkların da önemli olduğunu, hastanın kullandığı diğer ilaçların ve daha önce geçirdiği hastalıkların mutlaka bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Önalan, "Özellikle ailede tiroid kanseri öyküsü ve kişide pankreas iltihabı öyküsü varsa mutlaka bu ilaçların kullanımından kaçınılması gerekiyor" dedi.

"OBEZİTE TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEMLİ PLANLANMASI GEREKİYOR"

Önalan, zayıflama iğnelerinin yan etkilerinin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"En sık bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi şikayetlerle hastalar kaşımıza çıkıyor. Dozun hızlı artırılması bu şikayetleri artırabilir. Daha ciddi ancak daha seyrek yan etkiler de söz konusu olabiliyor. Bu nedenle 'Arkadaşım kullandı, ben de kullanayım' yaklaşım doğru değil.

Bu ilaçları kullanan herkes kilo verir mi diye sorgulayacak olursak, kişiden kişiye değişebilir. Bu ilaçları birkaç ay kullanlıp ideal kiloya düşülecek şeklinde düşünülmemelidir. Obezite kronik bir hastalık olduğu için tedavisinin de uzun dönemli planlanması gerekiyor. İlacın tedavisinin yanı sıra beslenme düzeninin değiştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve gerektiğinde psikolojik veya davranışsal destek alınması gerekmektedir."

"OBEZİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Önalan, yardım istemenin bir başarısızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını belirtti.

Önalan, "Zayıflama iğneleri doğru hastada, doğru dozda, doktor takibiyle ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kullanıldığında önemli bir tedavi seçeneği olabilmektedir. İnternetten veya tanıdıklardan temin edilen, kaynağı belirsiz ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. Amaç yalnızca kilo vermek değil, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA