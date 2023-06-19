İzmir Körfezi'nde temizlik için sirkülasyon kanalı açılacak

İZMİR Körfezi'nin, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve suların arıtılmadan denize verilmesiyle birlikte 1960'lı yıllarda Akdeniz'in en kirli noktalarından biri haline dönüştüğünü belirten Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, "İç ve orta körfezin kuzey kısmında yaklaşık 13 kilometrelik bir sirkülasyon kanalı açılması planlanıyor. Açılırsa temizlenme süreci hızlanacaktır. Evsel ve sanayi atıklarının denize karışmasını engellersek körfez biyolojik iyileştirme ile kendi kendini temizleyecektir" dedi.

İzmir Körfezi'nin doğal yapısı itibarı ile denizin karaya doğru yaklaşık 80 kilometre girinti yaptığı, özellikle iç körfeze doğru sığlaşan bir yapı ile temsil edildiğini söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, insan kaynaklı bir etki olmasa dahi suların ısınmaya ve ışık şiddetinin artmaya başladığı ilkbahar dönemlerinde nehir ve derelerden gelen besleyici elementlerin etkisi ile körfezin iç kesimlerindeki sığ alanlarda aşırı alg (su yosunları) oluşumlarına sahne olabileceğini kaydetti.

Körfez temizliği konusunda sıra dışı projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, "Arıtma projeleri 5 milyon değil 20 milyon insana göre planlanmalı ki gelecekte şu anki sıkıntılar yaşanmasın. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yağmurlu havalarda sokak sularının kanalizasyona karışıp suların arıtılmadan denize karışmasının önlenmesi için çalışmalar yürütüyor. İç ve orta körfezin kuzey kısmında yaklaşık 13 kilometrelik bir sirkülasyon kanalı açılması planlanıyor. Açılırsa temizlenme süreci hızlanacaktır. Sirkülasyon projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmada kanal bölgesinin mevcut durumunu inceliyoruz. Kanal devreye girdikten sonra iyileşmenin derecesini görebilmek için bu verilerle karşılaştırma yapabileceğiz. Evsel ve sanayi atıklarının denize karışmasını engellersek körfez biyolojik iyileştirme ile kendi kendini temizleyecektir " dedi.