"Dini değerleri aşağılama" suçundan ifade veren Celal Şengör'ü Fatih Altaylı yalnız bırakmadı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programında kullandığı "Tarihte Hz. Musa diye biri yok. İbrahim de hiç yaşamamış; bunların hepsi masal" şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Gazeteci Fatih Altaylı da Şengör'le birlikte adliyeye giderek arkadaşına destek verdi.

Prof. Dr. Şengör, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatı Celal Ülgen ve gazeteci Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla geldi.

"PROFESÖR OLARAK KONUYU TARTIŞMA HAKKINA SAHİP"

Burada gazetecilere açıklama yapan Altaylı, programında söylenen ifadeler nedeniyle zaman zaman kanala para cezası verildiğini belirterek, "Bilimsel bir tartışmayı, yahut kendi içinde inançlardan ötürü yasaklamaya kalkışmak ya da ceza vermek olacak bir şey değil. Orada 3 bilim insanı vardı. Celal, dünyanın hemen hemen bütün bilim akademileri üyesi. 3 profesör böyle bir konuyu tartışma ve görüş beyan etme hakkına sahiptir. Kimseye de hakaret edilmedi." diye konuştu.

"HALKIN BİR KESİMİNİN BENİMSEDİĞİ DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAK" İLE SUÇLANIYOR

Daha sonra adliyeye giren Prof. Dr. Şengör, soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra buradan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs'ta bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.