Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ölüm yıl dönümünde anma programı düzenlendi
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5'inci yılında Kocaeli'de mezarı başında anıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve aşure dağıtıldı. Programa Dursun'un yakınları, Körfez Belediye Başkanı, İl Kültür ve Turizm Müdürü, eski Başbakan Yardımcısı ve sevenleri katıldı.
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5'inci yılında Kocaeli'de mezarı başında anıldı.
Dursun için Yukarı Hereke Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde dua edildi, aşure dağıtıldı.
Programa Dursun'un yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile sevenleri katıldı.