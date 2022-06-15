Prof. Dr. Ahmet Akın'ın sözleri gündem oldu: Binlerce erkek Zeynep Kamil'de kız olmak için bekliyor - Haberler

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Prof. Dr. Ahmet Akın'ın sözleri gündem oldu: Binlerce erkek Zeynep Kamil'de kız olmak için bekliyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın katıldığı bir panelde yaptığı "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın, katıldığı "Aileni ve Neslini Koru" programında yaptığı konuşma gündem yarattı.

400 bin çocukta görülen sorunları dile getiren Akın, ''Binlerce çocukta ateizm, deizm ve agnostizm ile manen ölüm, eşcinsellik ile toplumsal ölüm ve intihar ile madden ölüm görülüyor. 3'ü de bir çocukta görülür mü? 2030'a kadar bu devam edecek. Çünkü biz yokuz.

Bu çağın 5 temasından söz ediyorum. Eğlence, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları ve çevre sevgisi, çocuklara buradan geliyorlar. Buradan gelirken de müzik, moda, sinema ve diziyle geliyorlar. Şöyle anlatıyorlar bunlar dinde yok. Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş. Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimleri Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle...'' diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Akın'ın gençlerle ilgili gündem yaratan açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirirken, çok sayıda kullanıcının yaptığı yorumların ardından olay kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Zeynep Kamil Cerrahpaşa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Eğrioturdoğrukonuş:

Hoca sende abartmışsın. Elinde lgbt bayraklarıyla soıkaklarda gösteri yapanalrı artık sokağa çıkmasına engel olmak lazım.

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Ic Minnak:

Sekulerde boyle bir kopus yok diyor, ozgurluk eglence diyor yorumcular mesrubat, gida anliyor :)) Hocanin kendini ait hissettigi kitleyi daha cok incelemesi lazim :))

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Heno Can:

BU DÜZENİ DURDURABİLECEĞİNİZİ SANMIYORUM, İSTEDİĞİNİZ KADAR AÇIKLAYIN SON GELİYOR VE ARTIK GELSİN BU KADAR KÖTÜLÜK YETERLİ. KÖTÜLÜĞÜN TEMSİLCİLERİ VE DESTEKÇİLERİ BİZİZ...

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