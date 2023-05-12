Prof. Doster: Kremlin'e Yönelik Drone Saldırısı Zelenski'yi Değil, Beyaz Saray'ı İşaret Ediyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Rusya'da Kremlin'e yakın zamanda düzenlenen drone saldırısının arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Rusya'da Kremlin'e yakın zamanda düzenlenen drone saldırısının arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Mayıs ayı başlarında, iddiaya göre Ukrayna'ya ait iki drone Kremlin'e saldırı girişiminde bulunmuş, Rus radar sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi:

"Ben bu saldırının arkasında, hem teknolojik imkan ve kabiliyet itibarıyla hem de istihbarat anlamında ABD'nin olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü Rusya karşısında Ukrayna kendi dinamikleriyle dışarıdan para, silah, mühimmat, lojistik, istihbarat ve teknik destek almaksızın bu denli cüretkar bir adım atabilecek bir devlet değil."

Kremlin'den bir sözcü, Rusya'nın elinde yakın zamanda Kremlin'e düzenlenen drone saldırısının arkasında ABD ve Ukrayna'nın olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın iddia edilen drone saldırısı ile ilgisi olmadığını söylerken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de Rusya'nın iddialarının yanlış olduğunu ifade etmişti.

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doster ise Washington'ın açıklamasına ikna olmadığını kaydetti.

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi:

"Bu bence sadece Ukrayna'nın, askeri tabirle, imkan ve kabiliyetleriyle izah edilebilecek bir şey değil.

Hem cesaret ve cüret anlamında hem de teknoloji anlamında, Ukrayna'yı bu işe yönlendiren, bu adımı atması için teşvik ve tahrik eden akıl Zelenski'nin değil, Beyaz Saray'ın aklı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)