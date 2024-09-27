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Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümünde TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı

Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümünde TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, geminin özelliklerini öğrenme ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin tarihi hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Etkinlikler kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

TCG Fırtına hücumbotunu ziyaret eden Furkan Erdur, "İlk defa savaş gemisine ziyarette bulunduk. Çok beğendik. Allah ordumuzun her zaman yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

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