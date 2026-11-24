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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın, Başbakan Andy Burnham'ı Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ilk kez ziyaret ettiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Prens William, Başbakan Burnham ile görüşmek üzere başkent Londra'daki Downing Sokağı'nda bulunan Başbakanlık Ofisi'ni ziyaret etti.

İkilinin yaklaşık 50 dakika süren görüşmesinde, evsizlikle mücadele ve çevre sorunları gibi konular ele alındı.

Galler Prensi William ve Burnham, ayrıca geçen hafta Prens'in Hindistan'da düzenlenen "Earthshot Prize" adlı çevre ödülleri töreni kapsamındaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Daha önce dönemin Başbakanı Keir Starmer ile Kensington Sarayı'nda görüşen Prens William, görevdeki bir başbakanı ofisinde ilk kez ziyaret etti.

Söz konusu ziyaretle, Prens William, 2012'de dönemin Başbakanı David Cameron ile görüşen Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'yı ziyaret eden "ilk üst düzey kraliyet ailesi üyesi" oldu.

Kaynak: AA