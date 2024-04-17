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Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi Ankara Müzik Festivali'nde konser verdi

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Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi konser verdi. Konserde üyeler Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Farkas, Georges Bizet, Antonin Dvorak ve Norman Hallam'ın eserlerini seslendirdi.

Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

Çankaya Sahne'deki konserde Jiri Sevcik, Vladislav Borovka, Jan Brabec, Vaclav Fürbach ve Mikulas Koska'nın yer aldığı Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Farkas, Georges Bizet, Antonin Dvorak ve Norman Hallam'ın eserlerini seslendirdi.

Prag Filarmoni'nin nefesli çalgılar bölümü solistlerinin girişimiyle kurulan topluluğun üyelerinin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödülü bulunuyor.

Sanatçılar Çek Filarmoni Orkestrası, Prag FOK Senfoni Orkestrası, Ulusal Tiyatro, Baborak Ensemble, Çek Sinfonietta gibi orkestraların da daimi müzisyenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Wolfgang Amadeus Müzik Festivali Antonin Dvorak Mozart Ankara Kültür Sanat Güncel Haberler

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