Dağda mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde Akdağ'a tırmanırken mahsur kalan üç arkadaş, AFAD ve JAK ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan arkadaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlçeye bağlı Gökbez Mahallesi Armutoğlu Yaylası'nda Akdağ'a tırmanışa geçen Erdem Ö., Fahrettin T. ve Necmettin Enes K., gece saatlerinde karlı bölgede mahsur kaldı. 3 arkadaşın telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama çalışmasına bölgede faaliyet gösteren bir dağcılık kulübü de destek verdi. Arama çalışması sonucu ulaşılan 3 arkadaşa AFAD ekiplerince yiyecek, su ve sıcak içecek ikram edildi. Ekiplerce güvenli bölgeye getirilen grup, buradan da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. 3 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
