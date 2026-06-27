Posta güvercinleri Kırşehir'deki yarış için İstanbul'dan uğurlandı

Posta güvercini geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen güvercin yarışı kapsamında, güvercinler İstanbul'dan Kırşehir'e uğurlandı. Türkiye Güvercin Federasyonu geçmiş dönem başkanı Bilge Tuncay, "Posta güvercini yarışları senede bir kere yapılıyor. O da ülke coğrafyamızın, hava şartlarımızın ve iklim koşullarımızın göz önünde bulundurulmasıyla nisan aylarının sonunda veya mayıs aylarının başında başlıyor" dedi.

Türkiye Güvercin Federasyonu'na bağlı İstanbul Posta Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından organize edilen yarış için farklı bölgelerden getirilen posta güvercinleri, yarın Kırşehir Kaman'dan aynı anda serbest bırakılmak üzere yola çıktı. Yarışta güvercinlerin, sahiplerinin bulunduğu noktalara en kısa sürede ulaşarak parkuru tamamlaması hedefleniyor.

'HALA İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECAN YAŞIYORUZ'

Türkiye Güvercin Federasyonu geçmiş dönem başkanı Bilge Tuncay, "36 seneden beri posta güvercini besliyorum. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun geçmiş dönem başkanlığını yaptım. Yarın Allah nasip ederse Kırşehir'in Kaman ilçesinden yarışımız var. Çok büyük bir sektör. Dünyanın her yerinde geçerli olan bir hobi. Posta güvercini yarışları ülkemizde de şu anda çok revaçta. 81 vilayet var. Tahminen 60-65 vilayetimizde posta güvercini beslenmekte ve yarışları yapılmakta. Posta güvercini yarışları senede bir kere yapılıyor. O da ülke coğrafyamızın, hava şartlarımızın ve iklim koşullarımızın göz önünde bulundurulmasıyla nisan aylarının sonunda veya mayıs aylarının başında başlıyor. 10 veya 11 etaptan oluşuyor, derneklere göre değişiyor. Kulüplerimiz Türkiye'nin her yerinde var. Son etaptan itibaren yarış bitiyor. Ondan sonra Türkiye Güvercin Federasyonu'nun yaptığı federasyon yarışı oluyor. Erzurum gibi bin kilometrelik veya federasyonun belirlediği başka bir bölgede yapılıyor. Yıllık olarak bütün yarışları baz alırsanız yaklaşık 5 bin kilometre civarında uçuş yapabiliyorlar. Bu hayvanlar evine gitmek için yola çıkıyor. Ona göre eğitim almışlar. Posta güvercininin amacı bu. Bugün bu kuşlar Kırşehir'in Kaman ilçesine gidecekler. Allah nasip ederse sabah gün doğumuyla birlikte güneşin çıktığı anda salınacaklar. Hepsi evlerine doğru gitmek için yola çıkacaklar. Ayaklarında bulunan çipler var. Bu çipler sayesinde kümeslerine geldikleri zaman herkes kendi kümesinde çiplerini okutacak. Kuşun hangi dakikada, hangi saatte, hangi saniyede geldiği belli olacak. Zaten her kümesin koordinatları var. Herkesin arasındaki mesafe bu şekilde belirleniyor. Çok güzel bir hobi. Ben 36 senedir bu işi yapıyorum, yarışıyorum. Hala ilk günkü gibi bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.

'İNŞALLAH YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Güvercini yarışlarda kazanan Faruk Gürsoy, "Yaklaşık 15 senedir İstanbul Posta Derneği'nde yarışıyorum. Zorlu bir dernek, iyi yarışların olduğu bir dernek. Geçen sene tek kuşla bir yıl boyunca başarılı olduğumu düşünüyorum. Aynı kuşların kardeşleri bu sene de bizi mahcup etmiyor, sağ olsunlar. Son iki hafta birinci olarak geldiler. Bu hafta da ümitliyiz. İnşallah yine şampiyon olacaklar. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı