Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Yaylalar mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Tipinin yoğunlaştığı bölgede 4 araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle bölgede yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.
Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.