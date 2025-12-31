Haberler

Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Yaylalar mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tipinin yoğunlaştığı bölgede 4 araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle bölgede yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

