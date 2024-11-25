Posof'ta Kar Yağışı, İlçe Beyaza Büründü

Posof beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Posof'a ilk kar ekim ayında yağmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreder sıcaklık ile karlar eridi. Kasım ayı ile birlikte yağan kar dağları beyaz örtüyle kaplarken dün gece yarısından itibaren ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı ilçeyi de beyaz örtüyle kapladı. Yoğun kar yağışı ilçede araç ve yaya trafiğini aksatırken don ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.