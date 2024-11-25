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Posof'ta Kar Yağışı, İlçe Beyaza Büründü

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Ardahan'ın Posof ilçesi, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığa rağmen Kasım ayı ile birlikte etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ve çevresinde don ve buzlanma nedeniyle yaya ve araç trafiğini etkiledi.

Posof beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Posof'a ilk kar ekim ayında yağmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreder sıcaklık ile karlar eridi. Kasım ayı ile birlikte yağan kar dağları beyaz örtüyle kaplarken dün gece yarısından itibaren ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı ilçeyi de beyaz örtüyle kapladı. Yoğun kar yağışı ilçede araç ve yaya trafiğini aksatırken don ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Posof'ta Kar Yağışı, İlçe Beyaza Büründü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN - Güncel
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