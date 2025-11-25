Haberler

Posof'ta Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde yol yapım çalışması yapan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 60 yaşındaki sürücü Bayram Ali Aydın yaşamını yitirdi.

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyü yolunda çalışma yapan bir kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Bayram Ali Aydın (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında yol yapım çalışmasının sürdüğü Yurtbekler Köyü yakınlarında meydana geldi. Yol çalışmasında yeralan Bayram Ali Aydın'ın kullandığı kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Bayram Ali Aydın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonun ve sürücünün, İl Özel İdaresi'nin yol yapım işlerini yürüten taşeron bir firmada çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
