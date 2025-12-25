İlçe merkezine inen kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
Ardahan'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde yiyecek arayan 8 kurttan oluşan sürü, ilçe merkezinde dolaşarak vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İlçe merkezinde gece saatlerinde yiyecek arayan 8 kurttan oluşan sürü, bir süre sokaklarda dolaştı. Çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen kurtlar, bir süre sonra ilçe merkezinden çıkıp uzaklaştı.
