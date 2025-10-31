Posof'ta Çöp Atanlara İdari Para Cezası Uygulanıyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan yol güzergahında çöp atanlara idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Posof ilçesi ile Türkgözü Gümrük Kapısı arasındaki yolda çöplerin atılmaması ve temiz tutulması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldü.

Kaymakamlık organizesinde başlatılan ve yol boyunca belli noktalara kamera yerleştirilen çalışmaya Türkgözü Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği, jandarma ve polis destek veriyor.

Çalışmaya ilişkin kaymakamlık şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz genelinde çevre temizliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, özellikle Türkgözü Sınır Kapısı güzergahında ülkemizin itibarını zedeleyecek şekilde çevre kirliliği tespit edilmiş, ana ulaşım güzergahlarına yerleştirilen kamera sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde, bazı tır şoförlerinin park alanları ve yol kenarlarına çöp ve evsel atık attıkları kameralarımıza yansımıştır.

Yapılan tespitler üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. ve 20. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanmıştır."