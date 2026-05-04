Port Yarımca, yıllık kapasitesinin 780 bin araç olduğunu duyurdu

OYAK ile Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) grubunun ortaklığıyla 2018 yılında Kocaeli Körfezi'nde kurulan Port Yarımca, 2025 yılında Türkiye'de elleçlenen toplam Ro-Ro hacminin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğini duyurdu. Tesisin yıllık 780 bin araçlık elleçleme kapasitesi olduğu aktarıldı.

Port Yarımca, uluslararası otomobil markalarının dış ticaret kapısı olarak faaliyetlerini her yıl artırmayı hedefliyor. Liman, Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) konseptinde hizmet veriyor. Geçen yıl 428 bin 119 adetlik elleçleme miktarına ulaşan Port Yarımca, 235 bin metrekarelik alanda sunduğu entegre hizmet yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Port Yarımca, 2025 yılında kuruluşundan bu yana en yüksek yıllık gemi uğrağı ve elleçleme hacmine ulaşarak rekor kırdı. Türkiye'nin tek ihtisas Ro-Ro limanı olan Port Yarımca, yıllık 780 bin araçlık kapasitesiyle sektör liderliğini sürdürürken geçen yıl Türkiye toplam Ro-Ro hacminin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi ve 428 bin 119 adetlik elleçleme miktarına ulaştı" denildi.

'PORT YARIMCA DEĞER ÜRETEN STRATEJİK LOJİSTİK MERKEZİ'

Port Yarımca Genel Müdürü Gökalp Sözen konuya ilişkin şunları söyledi:

"Port Yarımca olarak, uluslararası standartlarda hizmet sunan bir Ro-Ro limanı olmanın sorumluluğuyla otomotiv lojistiğinde müşterilerimize yüksek verimlilik ve operasyonel güvenlik sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Entegre hizmet modelimiz ve güçlü altyapımız sayesinde süreçleri tek noktadan yöneterek müşterilerimizin operasyonlarını hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ederek dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet odağında yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Port Yarımca'yı sadece bir liman değil, müşterilerine değer üreten stratejik bir lojistik merkez olarak konumlandırmayı sürdüreceğiz."

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye limanları arasında en yüksek kapasiteli katlı otoparkı da içeren toplam 20 bin araçlık stoklama alanı, Port Yarımca'ya büyük ölçekli operasyonları eş zamanlı, emniyetli ve esnek biçimde yönetme olanağı tanıyarak sektörde belirgin bir fark oluşturdu. Port Yarımca, 235 bin metrekarelik alanda sunduğu entegre hizmet yapısıyla klasik liman anlayışının da ötesine geçti.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında elleçlenen toplam tonaj 553,3 milyon metrik ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Konteyner pazarında da aynı yıl elleçlenen hacim 2024'e kıyasla yüzde 3,3 artarak 13,99 milyon TEU'ya ulaştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
