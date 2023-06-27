Porsuk Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yüzmek için Porsuk Çayı'na giren ve gözden kaybolan Fatih Er'in, yoğun arama-kurtarma çalışmaları soncunda cansız bedenine ulaşıldı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta iddiaya göre, Şırnak'ta er olarak askerlik yapan ve 15 gün önce hava değişimi izniyle gelen Fatih Er ile Hulusi Taha P. akşam saatlerinde yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Çay içinde şakalaşan iki arkadaş gözden kaybolunca vatandaşlar duruma müdahale ederek, bir kişi suya atladı ve Hulusi Taha P.'yi kurtardı. Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er'in bulunması için olay yerine polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis sağlık ekipleri, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucunda, Fatih Er'in cansız bedenine ulaşıldı. Er'in olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdiği görüldü. Ekiplerce akarsudan çıkarılan Fatih Er'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.