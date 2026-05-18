Tarsus’ta 6 kişiyi öldüren saldırganın TIR şoförünü vurma anı kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfek ve tabancayla 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan Metin Ö.’nün TIR şoförü Gökay Selefioğlu’nu vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın restoranda Ahmet Ercan ve Sabri Pan’ı öldürdüğü anlar da kameraya yansıdı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, mahalle muhtarı saldırganı tanımadıklarını belirtti.

TIR ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANINA AİT SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

RESTORANDAKİ SİLAHLI SALDIRI ANI

Metin Ö.'nün, Sabri Pan ile Ahmet Ercan'ı restoranda öldürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında restoranda yaşanan panik anları yer aldı.

YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Metin Ö.'nün farklı yerlerde tabancayla vurduğu yaralıların kimlikleri belli oldu. Saldırıda yaralanan Mirici Veli Şimşek, Mehmet Han Topal, Muhammet Serin, Ramazan Kara, Mustafa Genç, İsmail Yüksek, Ahmet Bülbül ve Mustafa Azvaoğlu'nun kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

'SALDIRGANI TANIMIYORUZ'

Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, "Mirici Veli Şimşek'i markete gönderdik, o sırada bir patlama sesi duyduk. Kapının önüne çıktığımızda, saldırgan kaçıyordu. Saldırganı tanımıyorduk, yaralımızın hastanedeki tedavisi sürüyor" dedi.

Yusuf YILDIZ– Okan ÇALIŞKAN– Yaşarcan SERİNTÜRK/ TARSUS(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
