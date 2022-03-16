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Polonya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1,9 milyona yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Polonya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1,9 milyona yaklaştı

Polonya Sınır Koruma Teşkilatı (Straz Graniczna) Ukrayna'dan Polonya'ya sığınan mülteci sayısının 1 milyon 893 bine ulaştığını duyurdu.

Polonya Sınır Koruma Teşkilatı (Straz Graniczna) Ukrayna'dan Polonya'ya sığınan mülteci sayısının 1 milyon 893 bine ulaştığını duyurdu.

Rusya'nın, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar neticesinde, Ukrayna'dan komşu ülkelere göç sürüyor. Polonya Sınır Koruma Teşkilatı (Straz Graniczna) savaşın başından bu yana Polonya'ya sığınan mülteci sayısının 1 milyon 893 bine ulaştığını bildirdi. Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasak olduğundan gelenlerin çoğunu kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler oluşturuyor. Otel ve pansiyonların yanı sıra spor salonları ve fuar alanlarında kendileri için hazırlanan yatakhanelerde kalan mültecilerin 300 bine yakınının ise başkent Varşova'ya geldiği kaydedildi.

Öte yandan Polonya parlamentosunda yasalaşan, mültecilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama da yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ukraynalılara resmi dairelerde işlemlerini yaptırabilmeleri için gerekli olan PESEL numaraları verilmeye başlanırken, 24 Şubat'tan itibaren Polonya'ya giriş yapan tüm mültecilere 1 buçuk yıllık oturum verilmesi, çalışma izni sağlanması, sağlık ve eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması kararlaştırıldı.

(Ebru Orhan-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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