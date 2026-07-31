Haberler

Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya’dan Sebte'deki düzensiz göçmen akınına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya’nın liderleri, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarının korunması ve düzensiz göçle mücadelede daha sıkı önlemler alınmasını istedi.

Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya'nın liderleri, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunması ve düzensiz göçle mücadelede daha sıkı önlemler alınmasını istedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin iltica yasalarını ve sınır prosedürlerini sıkılaştırdığını, AB'nin doğu sınırı olan Belarus sınırında etkili bariyerler inşa ettiğini belirtti.

Tusk, Polonya'nın bu kapsamda milyarlarca avro yatırım yaptığını ve binlerce asker, polis ile sınır muhafızının görevlendirildiğini ifade ederek, Schengen'in devam edebilmesi için İspanya'nın da Polonya'nın izlediği yolu takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico da X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'nın düzensiz göçle mücadelesinde desteklenmesi gerektiğini belirterek, Sebte'deki gelişmeleri saatlik olarak takip ettiğini bildirdi.

Fico, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin AB kurumlarından güçlü yanıt talep eden girişimine katıldığını ifade ederek, düzensiz göçü önlemenin en etkili yolunun Schengen'in dış sınırlarının sıkı şekilde korunması olduğunu vurguladı.

İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasının doğru bir çözüm olmayacağının altını çizen Fico, sınırlarını korumada yardıma ihtiyaç duyan ülkelere polis ve teknik ekipman desteği sağlanması gerektiğini, Slovakya'nın da İspanya'ya bu desteği sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Danimarka ve Avusturya liderlerinden "Schengen'in askıya alınabileceği" uyarısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın dış sınırlarının aşılmasının ciddi bir sorun olduğuna işaret etti.

Frederiksen, kontrolsüz göçün Avrupa ve Danimarka için tehdit oluşturduğunu belirterek AB'nin, gerekli tüm adımları atması ve Schengen işbirliğinin askıya alınması seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini savundu.

AB'nin dış sınırlarının kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Frederiksen, Avrupa'nın harekete geçerek ortak sınırları koruması gerektiğini kaydetti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise X'teki paylaşımında, İspanya'daki gelişmelerin açık bir uyarı işareti olduğunu, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

İspanya'nın sorumluluklarını yerine getirmesi ve düzensiz göçmenlerin Avrupa ana karasına ulaşmasını engellemesi gerektiğini ifade eden Stocker, İspanya hükümetinin binlerce düzensiz göçmene oturma izni verme kararının göçe ek bir teşvik oluşturduğunu ileri sürdü.

Stocker, İspanya'daki durumun Avusturya'nın sınırları üzerinde baskı oluşturması halinde gerekli tüm adımları atacaklarının altını çizerek, ihtiyaç duyulması halinde Schengen sınırlarının geçici olarak kapatılmasının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt

Ruhsat için istenen paraya bakın! Dedetaş'ın yanıtı daha da ilginç
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken 'Ayakkabı hediyesi' detayı

Şaka dedi ama.... İşte Cem Küçük'ün haber karşılığı istediği hediye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı

Katliam gibi kaza: Onlarca ölü ve yaralı var
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı

Alevlerle mücadeleyi anlatan Belediye Başkanı'nın boğazına isabet etti
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD sarsan olay! Ordunun gözbebeği çakıldı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

Cezayı görünce çileden çıktı, belediye önünde benzin döküp yaktı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım