Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya’dan Sebte'deki düzensiz göçmen akınına tepki

Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya'nın liderleri, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunması ve düzensiz göçle mücadelede daha sıkı önlemler alınmasını istedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin iltica yasalarını ve sınır prosedürlerini sıkılaştırdığını, AB'nin doğu sınırı olan Belarus sınırında etkili bariyerler inşa ettiğini belirtti.

Tusk, Polonya'nın bu kapsamda milyarlarca avro yatırım yaptığını ve binlerce asker, polis ile sınır muhafızının görevlendirildiğini ifade ederek, Schengen'in devam edebilmesi için İspanya'nın da Polonya'nın izlediği yolu takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico da X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'nın düzensiz göçle mücadelesinde desteklenmesi gerektiğini belirterek, Sebte'deki gelişmeleri saatlik olarak takip ettiğini bildirdi.

Fico, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin AB kurumlarından güçlü yanıt talep eden girişimine katıldığını ifade ederek, düzensiz göçü önlemenin en etkili yolunun Schengen'in dış sınırlarının sıkı şekilde korunması olduğunu vurguladı.

İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasının doğru bir çözüm olmayacağının altını çizen Fico, sınırlarını korumada yardıma ihtiyaç duyan ülkelere polis ve teknik ekipman desteği sağlanması gerektiğini, Slovakya'nın da İspanya'ya bu desteği sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Danimarka ve Avusturya liderlerinden "Schengen'in askıya alınabileceği" uyarısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın dış sınırlarının aşılmasının ciddi bir sorun olduğuna işaret etti.

Frederiksen, kontrolsüz göçün Avrupa ve Danimarka için tehdit oluşturduğunu belirterek AB'nin, gerekli tüm adımları atması ve Schengen işbirliğinin askıya alınması seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini savundu.

AB'nin dış sınırlarının kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Frederiksen, Avrupa'nın harekete geçerek ortak sınırları koruması gerektiğini kaydetti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise X'teki paylaşımında, İspanya'daki gelişmelerin açık bir uyarı işareti olduğunu, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

İspanya'nın sorumluluklarını yerine getirmesi ve düzensiz göçmenlerin Avrupa ana karasına ulaşmasını engellemesi gerektiğini ifade eden Stocker, İspanya hükümetinin binlerce düzensiz göçmene oturma izni verme kararının göçe ek bir teşvik oluşturduğunu ileri sürdü.

Stocker, İspanya'daki durumun Avusturya'nın sınırları üzerinde baskı oluşturması halinde gerekli tüm adımları atacaklarının altını çizerek, ihtiyaç duyulması halinde Schengen sınırlarının geçici olarak kapatılmasının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA