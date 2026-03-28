Polonya, Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini 6 ay daha uzattı

Güncelleme:
Polonya, düzensiz göçü engellemek amacıyla Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında uyguladığı kontrollerin süresini 1 Ekim 2025'e kadar uzattı.

Polonya, düzensiz göçü engelleme amacıyla Almanya ve Litvanya ile 7 Temmuz 2025'te sınır bölgelerinde başladığı kontrolleri 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında sınır kontrollerinin uzatılmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Karar, yasa dışı göçle mücadele ve iç güvenliğin sağlanması amacıyla alındı.

Düzensiz göçü engelleme amacıyla 7 Temmuz 2025'ten itibaren Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontroller uygulamaya başlayan Polonya'nın, halihazırda Almanya ile sınırında 50, Litvanya ile sınırında 13 kontrol noktası bulunuyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Haberler.com
500

Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e