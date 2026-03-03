Haberler

Polonya, nükleer cephanelik konusunda gelecekte bağımsız hareket etmek istiyor

Güncelleme:
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Fransa'nın nükleer cephaneliği büyütme kararının ardından ülkesinin askeri nükleer güvenliği için bağımsız hareket edebilmesi amacıyla hazırlık yapacağını açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer cephaneliği büyütme ve Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararıyla ilgili, ülkesinin bu alanda gelecekte daha bağımsız hareket edebilmesi için hazırlık yapılacağını bildirdi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri nükleer güvenlik konusunda pasif kalmak istemediğini belirtti.

Tusk, Polonya'nın kendi kapasitesi güçlendikçe, bu alanda gelecekte daha bağımsız hareket edebilmesi için hazırlık yapılacağını ifade etti.

Fransa başta olmak üzere bu konuda müttefiklerle işbirliği yapacaklarını belirten Tusk, konuyla ilgili görüşmelere ilişkin kabineyi de bilgilendireceğini vurguladı.

Tusk, bu ay Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında diğer Avrupalı ortaklarla bu konuyu görüşme fırsatı bulacağını kaydetti.

Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuştu. Macron, Avrupalı müttefiklere Fransa'nın caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını kaydetmişti.

Polonya Başbakanı Tusk da Macron'un duyurusunun ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Polonya, nükleer caydırıcılık programı konusunda Fransa ve en yakın Avrupalı müttefiklerinden oluşan bir grupla görüşmeler yürütüyor. Düşmanlarımızın bize saldırmaya asla cesaret edememesi için dostlarımızla birlikte silahlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
