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Polonya'nın Lubaczow kasabasında İHA benzeri cisim bulundu, çevrede tahliye yapıldı

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Polonya'nın Ukrayna sınırına 12 kilometre uzaklıktaki Lubaczow kasabasında tanımlanamayan İHA benzeri bir cisim bulundu. Olayda yaralanan olmazken güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 150 metrelik alanda yaşayanlar tahliye edildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırına 12 kilometre uzaklıktaki Lubaczow kasabasında tanımlanamayan insansız hava aracı (İHA) benzeri bir cisim tespit edildi.

Polonya basınındaki haberlere göre, Podkarpackie bölgesindeki Lubaczow kasabasında üzerinde kimsenin yaşamadığı özel mülkiyete ait bir arazide yerel saatle 13.00 civarında İHA benzeri tanımlanamayan bir cisim bulundu.

Polis yetkilileri, olayda kimsenin yaralanmadığını ve ilgili kurumlara cismin bulunmasına ilişkin bilgi verildiğini aktardı.

Yerel basında, düşen cismin kaçakçılık amacıyla kullanılan bir İHA olabileceği öne sürüldü.

İlgili birimlerin olay yerinde çalışmaları sürerken, güvenlik amacıyla olay yerinin çevresindeki yaklaşık 150 metrelik alanda yaşayanlar tahliye edildi.

Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı Lubaczow kasabası, Ukrayna sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: AA
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