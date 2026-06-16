Polonya, Batı Kudüs'teki Polonyalı rahibelere yönelik "tekrarlanan tacizleri" kınadı

Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Batı Kudüs'te bulunan Yeni Polonya Evi'ndeki Polonyalı rahibelere yönelik "tekrarlanan tacizleri" kınadı ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından, Batı Kudüs'ün Mea Şearim Mahallesi'nde bulunan Yeni Polonya Evi'nin önündeki kırılan camları gösteren fotoğrafların yer aldığı paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kudüs'teki Yeni Polonya Evi'nde yaşayan Polonyalı rahibelere yönelik son haftalarda tekrarlanan tacizler kabul edilemez. İnsanların ve mülklerin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Sorumlular hesap vermelidir. Etkili önleyici tedbirlerin alınması şarttır." ifadelerine yer verildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, sorunun yıllardır sürdüğüne dikkati çekerek, "Yerel polisle sürekli temas halindeyiz." diye konuştu.

Wewior, Yeni Polonya Evi'nin Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı bir bölgede bulunduğunu, gerginliklerin azaltılması konusunda yerel hahamlarla yapılan görüşmelerin çoğu zaman etkili olduğunu vurguladı.

Batı Kudüs'te 1941'den beri faaliyetlerini sürdüren Yeni Polonya Evi'nin başrahibesi, bu tür olayların 2023'te yoğunlaşmasının ardından Polonya'nın PAP haber ajansına yaptığı açıklamada, tükürme ve sözlü tacizlerin neredeyse günlük hale geldiğini, komşu mülklerden şişe, taş ve bozulmuş yiyecekler atıldığını, bölgeyi ziyaret eden hacıların ise içi su dolu torbalarla hedef alındığını açıklamıştı.