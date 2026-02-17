Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki'ye göre Türkiye, dünyada istikrarı sağlayan aktörlerden Açıklaması

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, " Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik biçimde değişen dünyada, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlayan bir aktör olarak görüyoruz." dedi.

Bosacki, resmi temaslar için geldiği Türkiye'de, Türkiye- Polonya ilişkilerini ülkesinin Ankara Büyükelçiliği'nde AA muhabirine değerlendirdi.

"Polonya ve Türkiye 2009'dan bu yana stratejik ortak ve ilişkilerimiz gerçekten mükemmel düzeyde." ifadesini kullanan Bosacki, Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımlarını ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirme yönündeki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi."

Bosacki, Rusya'nın provokasyonları, insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve bazı sabotaj eylemleri nedeniyle ciddi bir tehdit altında olunduğunu savundu.

"Öte yandan biz de Türkiye'ye, Avrupa Birliği (AB) içinde muhtemelen Türkiye'nin üyeliğinin en güçlü savunucusu olarak destek veriyoruz." diyen Bosacki, iki ülke arasında savunma sanayisindeki işbirliğine değindi."

Bosacki, Türkiye ile Polonya arasında daha fazla ticaret ve yatırım zamanı olduğunu vurgulayarak Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Mart 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ortaya konulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türk ve Polonyalı girişimci ve sanayi insanlarının katkısıyla bu hedefe 2027 ya da 2028'de ulaşacaklarını umduğunu vurguladı.

Avrupa güvenliğinde Ankara'nın rolü

"Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik değişikliklerin yaşandığı dünyada istikrarın ve öngörülebilirliğin aktörü olarak görüyoruz." diyen Bosacki, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü de çok önemsediklerinin altını çizdi."

Bosacki, Ankara'nın iki ülke arasında esir takaslarına imkan sağladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu saldırgan savaşı çözmeye yönelik daha geniş bir plan içinde de rol oynamasını umuyoruz. Hepimiz barışı umut ediyoruz ancak barışın, Rusya üzerindeki daha güçlü ve kararlı bir baskı temelinde sağlanabileceğini düşünüyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, barışın Rusya'ya savaştan daha fazla katkı sağlayacağını anlaması gerekiyor."