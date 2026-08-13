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Rusya'nın Polonya'da Suikast Planı Deşifre Edildi

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rus istihbaratının talimatıyla Ukrayna asıllı bir ABD vatandaşına suikast düzenlemekle görevlendirilen 29 yaşındaki Rus vatandaşının Varşova'da gözaltına alındığını, suikastın son anda önlendiğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna asıllı bir ABD vatandaşına suikast düzenlemeyi planlayan 29 yaşındaki Rusya vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Tusk, düzenlediği basın toplantısında, Rus istihbaratı tarafından görevlendirilen Rus vatandaşının, Ukrayna asıllı ABD vatandaşı olan bir kişiye Varşova'da suikast düzenlemekle görevlendirildiğini belirtti.

Tusk, şüphelinin 7 Ağustos'ta Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) ve polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını ve operasyonda ABD'li servislerle işbirliği yapıldığını aktardı.

Suikastın hedefindeki kişinin, "Putin rejimi için rahatsız edici olduğunu" belirten Tusk, operasyon sayesinde suikastın son anda önlendiğini kaydetti.

Başbakan Tusk, bunun "NATO topraklarında bir ABD vatandaşına Rusya'nın talimatıyla suikast düzenlenmesine yönelik ilk girişim" olduğunu vurguladı.

Tusk, "Putin rejiminin çeşitli nedenlerle istenmeyen gördüğü kişileri dünyanın farklı yerlerinde ortadan kaldırmaya çalışacağını varsaymak zorundayız." diye konuştu.

Varşova polisi, şüphelinin 29 yaşında bir Rus vatandaşı olduğunu ve başkentte dinamik olarak nitelendirilen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

Şüpheli hakkında suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis öngörülüyor.

Kaynak: AA
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