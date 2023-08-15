Polonya'da Silahlı Kuvvetler Bayramı Kutlamaları

Polonya'da Silahlı Kuvvetler Bayramı ülke çapında törenlerle kutlandı. Polonya ordusunun gövde gösterisine dönüşen törende ilk defa Sovyet yapımı askeri araçlar kullanılmadı.

Polonya ordusunun Batı Avrupa'ya ilerleyen Sovyetler Birliği ordusunu başkent Varşova yakınlarında geri püskürtmesinin 83'üncü yıldönümü Silahlı Kuvvetler Bayramı kapsamında Polonya'da coşkuyla kutlandı. Yurt genelinde konserler, piknikler, çeşitli sergi ve yarışmalar düzenlenirken, törenlerin en görkemlisi ise başkent Varşova'da gerçekleşti. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasına rağmen on binlerce Polonyalı, başkentteki töreni izlemek için Vistül Nehri'nin kıyısındaki Fontanna Park ve çevresine akın etti.

Başkentteki törende Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın konuşmasının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Duda, "Polonya özgür, bağımsız ve güvende olsun diye savaş alanlarında kanlarını dökenlere saygılarımı sunuyorum. 1920 yılında hem vatanımız için hem de Batı için Bolşevik yayılmayı durduran zaferle Polonyalı askerler tarihin akışını değiştirdi" ifadelerini kullanarak, bugün gelinen noktada güvenlik meselesini konuşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"Bağımsız Polonya'nın dayanağı bağımsız Ukrayna'dır"

Cumhurbaşkanı Duda, "Herkes güvenliğin ne kadar temel bir mesele olduğunu görüyor. Bugün yeniden tehlikeli zamanlarda yaşamak zorunda kaldık. Ülkemizin doğu sınırının ardında Rus saldırganlığının yol açtığı savaş acılar, ölüm ve ıztırap getirdi. Maalesef ki bunun sonu görünmüyor. Ukrayna aynı zamanda Polonya'nın yardımları sayesinde kendini savunuyor, savaşıyor. Bugün Ukrayna'ya desteğimizi eleştirenler Polonya'nın güvenliğinin neye dayandığını anlamıyorlar. Bağımsız Polonya'nın dayanağı bağımsız Ukrayna'dır, bağımsız Belarus'tur." dedi.

Ukrayna savaşının hemen öncesinde ülkesinin Rusya ve Belarus'un hibrit saldırılarının hedefi olduğunu söyleyen Duda, Polonya'nın doğu sınırını başarıyla koruyan güvenlik güçlerine teşekkürlerini ederek, devlet olarak provokasyonlara gelmediklerini ve de gelmeyeceklerini söyledi.

"Bayraktarlar, F-35'ler, Abrams tankları ile ordumuzu modernize ediyoruz"

Son 8 yılda Polonya'nın güvenliğinin güçlendirilmesi, ordunun yeniden yapılandırılması konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Duda, "2015 yılından önce asker sayısı, askeri birimlerin sayısı azaltıldı. Bu yanlış politikaya dönüş yok. 2015 yılında asker sayısı 97 bin, tümen sayısı 3 idi. Bugün Polonya ordusunda 170 binden fazla asker görev yapıyor, beşinci tümeni oluşturmaktayız. Komuta sistemimizi güçlendiriyor, Abrams ve K2 tankları, Apache, Black Hawk helikopterleri, Bayraktarlar, F-35, F-16'lar ile ordumuzu modernize ediyoruz. Hiç kimse, hiçbir zaman ülkemize saldırma cesareti bulamasın diye ordumuzu modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasının ardından 2 bin askerin resmi geçit töreni başladı. Polonya'da görev yapmakta olan ABD, İngiltere, Romanya ve Hırvatistan askerleri de Polonyalı askerlerle beraber yürüdü. Paraşütçülerin gösteri yaptığı törende, top atışları yapıldı.

Rosomak zırhlı personel taşıyıcıları, kundağı motorlu havan topları, Krab ve K9 top obüsleri, HIMARS roketatarları, Abrams, Leopard 2, Güney Kore yapımı K2 tankları, Borsuk piyade savaş araçları, Baobab-K mayın döşeme araçları yanı sıra çok sayıda teknik, tıbbi ve lojistik aracın geçişi vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Sovyetler Birliği yapımı herhangi bir askeri araç törende kullanılmadı

Törenin en çok ilgi çeken kısmı ise 100'e yakın hava aracının uçuşu oldu. F-16, FA-50 savaş uçakları, nakliye uçakları, Black Hawks, AW101 helikopterlerinin geçişleri alkış topladı. Polonya ordusunun gövde gösterisine dönüşen Varşova'daki tören ilk defa Sovyetler Birliği yapımı herhangi bir askeri araç, teçhizat ve ekipmanın kullanılmadığı tören oldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Bayramı kapsamındaki kutlama törenleri 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını, geçtiğimiz yıl ise Ukrayna'daki savaş dolayısıyla düzenlenmemişti. - VARŞOVA